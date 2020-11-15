داود أوغلو: رجال أردوغان يتسترون خلف الدين ولن ينالوا الرضا

أثارت استقالة بيرات البيرق وزير الخزانة والمالية التركي - وصهر أردوغان – حالة من الغضب في الأوساط السياسية التركية، بسبب طريقة تقديم – البيرق – للاستقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وهاجم رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، ما حدث قائلًا: «هل أصبحت استقالات الحكومة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا روتينيًا».وقال داود أوغلو، وفقًا لموقع «تركيا الآن» المعارض، في اجتماع رؤساء المقاطعات بمحافظة إسطنبول «رجال الحكومة ممن يرغبون في الابتزاز السياسي يشاركون استقالاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدلًا من تقديمها للسلطة المسئولة، أو مواجهة الشعب في مؤتمر صحفي وإعلان أسباب استقالتهم».وهاجم رئيس حزب المستقبل، تستر رجال السياسية خلف عباءة الدين لإخفاء مصائبهم، موضحًا أنه على الرغم من ذلك لا ينال أحد منهم رضا الشعب.وعن الإطاحة بالبيرق من وزارة المالية، قال «الحمد لله أنه ذهب»، مضيفًا أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال فيه إن البلاد ستشهد إصلاحات الاقتصادية وقضائية، جاء متأخرًا للغاية، قائلًا: «أخيرًا تذكر الرئيس أردوغان توصياتنا للنهوض بالدولة، الآن يقول إن الثقة في الاقتصاد تتطلب العدالة، صباح الخير!».