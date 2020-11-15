استئناف حركة البواخر النيلية بين مصر والسودان بعد أشهر من التوقف

أعلنت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بالسودان استئناف حركة البواخر النيلية للركاب والسياحة بين ميناءي السد العالي ووادي حلفا، يوم الخميس المقبل.يشار إلى أن رحلات البواخر بين أسوان وحلفا كانت قد توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.ومن المنتظر أن تُستأنف الحركة، بتنظيم رحلة أسبوعيا، في كل يوم جمعة.