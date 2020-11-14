مؤسسة قطر.. ذراع الدوحة لتمويل الإخوان ونشر الإرهاب والتطرف

تحاول قطر زرع أعضائها لتمويل الإرهاب حول العالم انطلاقا من الدول الأوروبية، عبر تمويل مراكز ومؤسسات تعمل باسم الأعمال الخيرية، بينهما تتوجه تلك التمويلات إلى تنظيمات إرهابية.وكشف تفتيش أجرته مفوضية المؤسسات الخيرية ببريطانيا في نوفمبر 2015، فرع «مؤسسة قطر الخيرية» زيف ما تقوله المؤسسة بأنها مستقلة عن مقرها الرئيسي في الدوحة، لكنها ترسل التمويلات إلى مشروعات يحددها المقر الرئيسي، مؤكدًا أن تلك المسار المشبوه أثار قلق لندن.وأكد التقرير البريطاني أن 7 من أمناء ومديري فرع مؤسسة قطر الخيرية بلندن، يحتفظون بعلاقة مباشرة مع الفرع الرئيسي للمنظمة في قطر، بالإضافة إلى أن المؤسسة التي تمتلكها الدوحة تعد عضو فيما يدعى «ائتلاف الخير» الذى يترأسه يوسف القرضاوى القيادي الإخواني الهارب لديها.ومن أبرز التمويلات التي تخصصها مؤسسة قطر الخيرية، هي الأموال التي يحتاجها تنظيم الإخوان الإرهابي، كما أنها تعينهم لديها تحت مسميات مختلفة كنوع من التستر عليهم ومنحهم شرعية الوجود فيها ومن ثم أخذ التمويلات، على هيئة رواتب.ولعل أبرز كوادر الإخوان التي تعمل لدى مؤسسة قطر الخيرية هو القيادى المنشق كمال الهلباوى، الذى أسس ما تسمى بـ"رابطة المسلمين فى بريطانيا" بالتعاون مع قياديين أخرين في التنظيم الإرهابي.وكان فادى عيتانى رئيس منتدى الجمعيات الخيرية فى بريطانيا، وبلجاسم كحلاليش رئيس مكتب مؤسسة قطر داخل لندن، وخادم الراوى مدير ما يسمى «المعهد الأوروبى»، أبرز من عملوا على تأسيس مركز تحت مسمى تعليمي لتدريب عناصر الإخوان فى فرنسا، بالإضافة إلى توفيق قاسمى الرئيس التنفيذى لدار رعاية المسلمين التابع للتنظيم الإرهابي فى لندن.