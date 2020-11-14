بالأسماء.. قيد 46 من خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين

أعلن مدير إدارة القيد بنقابة المحامين نبيل صلاح، اليوم السبت، عن قيد 46 محاميا من خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المسبوقة على الالتحاق بكلية الحقوق، عقب ورود استعلام الثانوية الخاص بهم من إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وإزالة الشرط الذي كان عليهم.وأوضح «صلاح»، أن من أدى اليمين القانونية منهم يستطيع التوجه لإدارة الكارنيهات لاستلام كارنيه العضوية الخاص به، مضيفا: «من لم يؤد اليمين القانونية يمكنه تسلم الكارنيه عقب تأديته له بأول جلسة حلف يمين تعقدها النقابة».وذكر مدير إدارة القيد، أن باقي المتقدمين للقيد بنقابة المحامين من خريجي التعليم المفتوح سوف يعلن عن موقفهم فور ورود باقي الاستعلامات من وزارة التربية والتعليم.