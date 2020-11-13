هاجر سعد الدين تطالب بالإفراج عن الشاب المتهم بالسخرية

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيسة إذاعة القرآن الكريم السابقة وصاحبة أشهر برنامج إذاعي "براعم الإيمان"، إن "الستاند آب كوميدي" محمد أشرف، صاحب فيديو السخرية من الإذاعة، اعتذر لها وقد قبلت اعتذاره.وطالبت سعد الدين في تصريحات لـ«الدستور» بالإفراج عن الشاب قائلة: "ليه يتحبس حرام"، موضحة أن صدور بيان من قبل مذيعي الإذاعة لطلب العفو عن الشاب أمر بيد رئيس الإذاعة، لأن الموضوع دخل تحت يد القضاء.وكان محمد أشرف قد تعرض لموجة من الهجوم الحاد بعد انتشار مقطع فيديو له يسخر من طريقة حديث مقدمي إذاعة القرآن الكريم.وأكد لو أن المقطع يحمل إساءة فعلية لإذاعة القرآن الكريم، لكان قام أحد الحاضرين لعرضه وقتها بانتقاده أو عبّر عن استنكاره لما يقوله، مؤكدا أنه مسلم ولم يقم سوى بتقليد مقدمي الإذاعة، وليس غبيا لكي يسخر من الدين، أو يفعل شيئا يضر مسيرته، خاصة وأنه ما زال في بداياته الفنية.وقررت النيابة حبس المهتم 4 أيام على ذمة التحقيق، بناء على البلاغ المقدم ضده من الهيئة الوطنية للإعلام، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد قيم الأسرة المصرية وسب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم ونشر محتوى يهدد الأمن والسلم الاجتماعي من شأنه التحقير من إذاعة القرآن الكريم.