رابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2020 والأوراق المطلوبة للتقديم

يسارع المعلمين الراغبين في نقل من مادة إلى آخرى أو من مرحلة إلى آخرى إلى إدارة محرك البحث العالمي "جوجل" حاليا لمعرفة رابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2020 لحجز دورات الأكاديمية المهنية للمعلمين إلكترونيا للارتقاء بمستوى ومكانتهم إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة يستعرض الدستور في التقرير التالي شروط تغيير المسمى الوظيفي والأوراق المطلوبة للتقديم وعدد المعلمين المتقدمين حتى الآن.

رابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2020

حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المستوى المهني للمعلمين لذلك أتاحت لهم فرصة حجز دورات تغيير المسمى الوظيفي إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين ( من هنا )، إذا توافرت في المعلم الراغب في النقل من تدريس مادة إلى تدريس مادة آخرى أو النقل من مرحلة إلى مرحلة آخرى الشروط اللازمة حيث يتم الحجز والتدريب إلكترونيا والاختبار بفروع الأكاديمية بالمحافظات مع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك وفي ضوء خطة الحكومة إلى النظام الرقمي في الجهاز الإداري للدولة .

شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

يجب على المعلم الراغب في إجتياز اختبار تغيير المسمى الوظيفي أن تتوافر فيه الشروط التالية:-

الحصول على موافقة التوجية الفني للمادة الراغب في النقل إليها

تقديم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة لبيانات المعلم الراغب في النقل

صورة من بطاقة الرقم القومي

الحصول على مؤهل تربوي في حالة كونه خريج لكلية غير كلية التربية

استيفاء استمارة المسمى الوظيفي متضمنة المرحلة والمادة الراغب في النقل إليها

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم إلكترونيا في تغيير المسمى الوظيفي

يجب على المعلمين الراغبين في النقل من مادة إى آخرى أو من مرحلة إلى آخرى أن يقدموا الأوراق التالية عبر رابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2020 :-

المؤهل الدراسي والتربوي

صحيفة الأحوال الإلكترونية

تقديم آخر تقريرين وتكون "كفء"

إقرار من موجة المادة الأول بالموافقة على تغيير المسمى الوظيفي

استمارة بيانات تطلب من الأكاديمية المهنية للمعلمين

استمارة باستئفاء المعلم الراغب من نقل من مادة إلى آخرى أو من مرحلة إلى آخرى الشروط الواجب توافرها





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