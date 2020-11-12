«التعليم» تحدد مستندات تغيير المسمى الوظيفي للعاملين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذي أتاحته الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقعها أمس.وجاءت هذه المستندات كالتالي:_طلب تغيير المسمي الوظيفي معتمد من شئون العاملين ومدير الإدارة_استمارة تغيير المسمي الوظيفي_صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة_صورة بطاقة الرقم القومي_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي والمؤهلات التربوية لغير التربويين_صورة معتمدة من تقارير الكفاية لآخر عامين من المدرسة الثانوية_إفادة معتمدة من الإدارة بأن المعلم مازال على رأس العمل_استمارة تقويم الأداء للموجه ومدير المدرسة ومعتمدة من الإدارة_ما يفيد اجتياز الكادر_صورة معتمدة من اقرار القيام بالعمل بالمرحلة الأصلية_ جميع صور المستندات معتمدة ومختومة طبق الأصل والأصول معتمدة بخاتم الشعار.- المواد المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي