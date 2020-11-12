«التعليم» تحدد مستندات تغيير المسمى الوظيفي للعاملين
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:49 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذي أتاحته الأكاديمية المهنية للمعلمين عبر موقعها أمس.
وجاءت هذه المستندات كالتالي:
_طلب تغيير المسمي الوظيفي معتمد من شئون العاملين ومدير الإدارة
_استمارة تغيير المسمي الوظيفي
_صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة
_صورة بطاقة الرقم القومي
_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي والمؤهلات التربوية لغير التربويين
_صورة معتمدة من تقارير الكفاية لآخر عامين من المدرسة الثانوية
_إفادة معتمدة من الإدارة بأن المعلم مازال على رأس العمل
_استمارة تقويم الأداء للموجه ومدير المدرسة ومعتمدة من الإدارة
_ما يفيد اجتياز الكادر
_صورة معتمدة من اقرار القيام بالعمل بالمرحلة الأصلية
_ جميع صور المستندات معتمدة ومختومة طبق الأصل والأصول معتمدة بخاتم الشعار.
- المواد المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي
وجاءت هذه المستندات كالتالي:
_طلب تغيير المسمي الوظيفي معتمد من شئون العاملين ومدير الإدارة
_استمارة تغيير المسمي الوظيفي
_صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة
_صورة بطاقة الرقم القومي
_صورة معتمدة من المؤهل الدراسي والمؤهلات التربوية لغير التربويين
_صورة معتمدة من تقارير الكفاية لآخر عامين من المدرسة الثانوية
_إفادة معتمدة من الإدارة بأن المعلم مازال على رأس العمل
_استمارة تقويم الأداء للموجه ومدير المدرسة ومعتمدة من الإدارة
_ما يفيد اجتياز الكادر
_صورة معتمدة من اقرار القيام بالعمل بالمرحلة الأصلية
_ جميع صور المستندات معتمدة ومختومة طبق الأصل والأصول معتمدة بخاتم الشعار.
- المواد المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي