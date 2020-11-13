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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إعلام الدم».. الجزيرة تُزيف حقيقة التنظيمات الإرهابية وتبرر جرائمهم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:39 ص
الجزيرة
الجزيرة
سارة الشلقاني
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لا يخفى أن قناة الجزيرة القطرية هي إحدى أهم المنصات الإعلامية التي تروج للعنف والتطرف، وتساند الجماعات الإرهابية وتروج لهم وأبرزهم تنظيم الإخوان وداعش، والقاعدة وغيرهم.

وتسعى الجزيرة القطرية إلى حشد أكبر عدد من مشاهديها من أجل التعاطف مع الإرهابيين، والعمل على تبرير جرائمهم من العنف والقتل والتفجير وحتى الذبح.

تذيع بيانات الإرهابيين حصريا
وأكد معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام "ميمري"، أغسطس الماضي، أن القناة القطرية تحاول الظهور بأنه داعمة للإسلام، لكنها في حقيقة الأمر تسعى إلى وجود مساحة كبيرة لجماعات الإسلام السياسي والإرهاب والتعاطف معهم، وعلى رأس تلك القائمة تنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين.

وأضاف المعهد الدولي أن العديد من بيانات وأحاديث تنظيم القاعدة الإرهابي تبث حصريا على شاشات الجزيرة، ما يعني أن هناك روابط وثيقة مع الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى سعيها لتعاطف الجمهور مع تلك الجماعات المتطرفة.

تكرس قناتها للهجوم على مصر والسعودية
وأشار المعهد الدولي في دراسته، أن الحكومة القطرية لم تبخل على الجزيرة بالأموال، بل مولتها لتعزيز استمرارها في ذلك الاتجاه الداعم للإرهاب وحركات التطرف، والعمل على إظهار تلك الأعمال كدفاع عن الدين الإسلامي، ومن ثم تحشد التعاطف لهم.

وقالت تلك الدراسة أن الجزيرة تعد أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدوحة في نشرها للتطرف والإرهاب، وكذلك العداوات السياسية، وتسلط تغطياتها ضد مصر والسعودية والإمارات، والدول التي ترفض تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

وأوضح المعهد الدولي أنه اعتمد على قاعدة بيانات للقناة القطرية ضمت سياستها على مدار 22 عاما، وأظهر اتساقا وثباتا واضحًا في توجهها لخلق تعاطف شعبي مع الجماعات الإرهابية، ومن ثم نشر أيديولوجيتها المتطرفة.

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