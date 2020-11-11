رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 12 نوفمبر 2020 الموافق 26 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:17 م
محمد الموجي
محمد الموجي
ايهاب مصطفى
طباعة
كنت أجتاز أزمة عاطفية شديدة، كنت أحب فتاة اتخذت من اللعب بالقلوب هواية، وقد كان قلبي أكبر لعبة في حياتها، كانت تعتبر الدلال أول مؤهلات العاشقة البارعة، كان دلالها يعذبني فأخفي عذابي ويقتلني، فأبتسم وفي القلب ما فيه، وكان صديقي المؤلف سمير محجوب يعرف القصة، وأوحت إليه قصتي بأغنية جميلة تقول كلماتها "صافيني مرة.. وجافيني مرة، ولا تنسانيش.. كدا بالمرة"، بهذه الكلمات بدأ محمد الموجي يحكي عن قصة أغنية صافيني مرة والتي شدا بها الفنان عبد الحليم حافظ.

وأضاف الموجي: "واهتزت أوتار قلبي وأنا أسمع، وقلت له "سألحنها"، فقد ألفها من أجلي، وإن لم يقل ذلك في حينه، وكنت وقتها أقود فرقة موسيقية متواضعة في ملهى البوسفور، وكنت أجلس في المقهى حتى يحين دور الفرقة، وسمعت موسيقى الجاز الصاخبة، التي تعزفها فرقة أخرى، وجلست والورقة أمامي، ومطلع اللحن بين شفتي أدندن به في تلك الليلة حتى انتهيت من وضع اللحن.

وجاء سمير ليسمع اللحن، وبعد انتهاء الفرقة سرنا من ميدان المحطة إلى العباسية، وهو يستمع كالحالم، وحين انتهيت منه وجدته يردد الكوبلية الأول، وينتهي هو فأبدأ أنا في الدندنة، والنسيم من حولنا والمارة في الطريق لا يعكرون صفونا، وحين وصلنا إلى بيتي كان اللحن قد تم.

وتابع الموجي: "نمت وأنا أحلم بباقي الأغنية واستيقظت في الحادية عشرة وكنت على موعد مع البنت التي تلعب بقلبي، ويبدو أن فكرة الذهاب إليها أوحت بشيء، جلست في الترام بين ركاب الدرجة الثانية الذين لا يكفون عن الحديث، وانتهى الكوبلية الثاني في الترام".

وأردف: "فكرت أن أقدم اللحن لمطرب كبير في تلك الآونة، ووافق المطرب على أن أذهب إليه في موعد محدد، وذهبت وقلبي يرقص، وجل المطرب يستمع وقرات رأيه على وجهه ولكنه أراد التأكيد فقال: "لا يا أستاذ.. أنا عاوز لحن وده كلام فارغ".

واستكمل حكايته قائلا: خرجت من بيته ومضت على هذا الحادث عدة شهور، حين قابلت عبد الحليم حافظ وكان مطربًا جديدًا صاعدًا، وسمع مني اللحن وقال: "ده لحن عظيم"، وجاءني عبد الحليم ذات يوم ليقول: "أنا حغني صافيني مرة"، قلت له: "لقد كانت هذه رغبتي منذ البداية"، قال: "انسى الذي مضى، وسنسجل الأغنية الأسبوع المقبل"، وسمعت صافيني مرة بصوت عبد الحليم، وكان في صوته التوسل الذي أريده، والقوة التي أحلم بها، والرقة التي تتركك حالمًا بعد أن ينتهي من اللحن.

وأشار: "سجلنا اللحن، وقدمناه إلى الإذاعة، وانتظرنا إذاعته طويلًا حتى نفد صبري، فقلت لنفسي: "إنه لحن مشئوم"، ولكني كنت أشتاق إليه، وكلما قابلت عبد الحليم طلبت منه أن يغنيه، ثم جاءت حفلات التحرير في حديقة الاندلس، ووقف عبد الحليم أمام الميكروفون ليغني للجمهور، وكانت الحفلة مذاعة".

واختتم قائلا: "كنت وراء عبد الحليم أقود الفرقة الموسيقية، وهمست في أذنه والموسيقيون يصلحون الأوتار: "عبد الحليم.. صافيني مرة"، فرد: "كدا على طول قبل ما الناس تسمعها مذاعة؟"، فقلت له:" دي فرصة"، فقال: "لكن"، فقاطعته: "ملكنش.. الموسيقيين حايشتغلوا صافيني مرة"، ونجح اللحن ونجح عبد الحليم"، كما ذكر محمد الموجي على صفحات مجلة الكواكب.

موضوعات متعلقة

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

رسميا.. بدر بانون ينتقل رسميا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات

بعد شفاء نشوى مصطفى.. 4 فنانين يودعون كورونا

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

الصور

image description

قافلة طبية لأهالى مساكن عثمان بـ6 أكتوبر (صور)

image description

ضبط لحوم ودواجن فاسدة فى حملة مكبرة بأسيوط (صور)

image description

السيسي في اليونان

image description

رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء لجنة الاختبارات الإلكترونية

image description

محافظ دمياط تكرم السكرتير العام والعاملين بمنظومة تقنين أراضى الدولة

الأكثر قراءة

صعق الطلاب وهتك عرضهم.. السجن 15 عاما لمدرس بقنا

أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

رئيس «صدر قصر العيني»: مصر دخلت موجة كورونا الثانية.. وهذه أعراضه

القبض على المدرس «يوسف هانى» بتهمة الإساءة للنبى محمد

إنفوجراف

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

image description

«مارسا».. تفاصيل مرض فايق العزب (انفوجراف)

نجم الساعة

السجل الأسود للإرهابي يحيى موسى

منوعات

اكتشاف مواقع أثرية مغمورة بالمياه في تونس

اكتشاف قلعة في مرتفعات الجولان المحتل تعود إلى 3 آلاف سنة

حكم قراءة القرآن بدون وضوء بالتفصيل

حكم تربية الكلاب في المنزل

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. لحظات كاشفة
مؤمن المحمدي
بطولة الدراويش
صفوت البياضي
هل نعيش تحت رحمة القدر أم فى معية خالق البشر؟
المزيد

الثقافة

أمنية طلعت: شاهدت «أفراح القبة» 3 مرات من شدة الإعجاب

محمد عبدالرحمن: مسرحيتي تدور حول طلاب الجامعة المغيبين

جديد نيو بوك: روائع إدجار آلان في كتاب للمترجم أحمد بركات

أحمد أبودياب: أهديت فوزي بجائزة أحمد سخسوخ إلى روح الراحل محمد خليفة