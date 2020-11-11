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شاى الأوسمانثوس.. صيدلية كاملة في منزلك

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:09 م
شاى الأوسمانثوس
شاى الأوسمانثوس
إسلام جمال
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يعتبر الشاى من المشروبات الشهيرة للكثير من البلدان، ففى الصين يوجد مشروب عشبي مشهور جدًا ذو طعم ورائحة ممتعة للغاية، يسمى شاي الأوسمانثوس.

شاي أوسمانثوس مصنوع من تخمير الزهور المجففة لنبات يحمل نفس الاسم، نظرًا لأن النبات المذكور موطنه الأصلي الصين، فإن الشاي من أزهاره لا يحظى بشعبية كبيرة في أي مكان آخر وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى.

ومع ذلك، ليس فقط طعم هذا المشروب العشبي من الصين هو القادر على ترك انطباع جيد لمشروب الشاى، ففى القرون القديمة استخدم كعلاج فعال فى الطب القديم، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة، كما أنه يمد الجسم بفيتامينات ب.

وترصد "الدستور" في السطور التالية الأسباب التى تدفعك لمشروب شاى "أوسمانثوس"

يزيل سموم الجسم
يوصي المعالجون الصينيون التقليديون بتناول شاي الأوسمانثوس لتقوية الكبد وتنقية الدم، من خلال طرد السموم التي تراكمت في الجسم، يمكن استعادة مستويات الطاقة المناسبة.

يقلل الإجهاد التأكسدي
يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك المزيد من الجذور الحرة داخل الجسم مما يستطيع الجسم تحييده.

كما أنه يعالج الكثير من المشاكل الصحية المرتبطة بها من هشاشة العظام وأمراض القلب إلى السرطان، فكل كوب من شاي الأوسمانثوس يغمر الجسم بمضادات الأكسدة التي يحتاجها من أجل التخلص من الجذور الحرة، ووضع الإجهاد التأكسدي تحت السيطرة.

يخفض نسبة السكر في الدم
يمكن لمرضى السكر ومرضى السكر على حد سواء الاستفادة من تناول شاي الأوسمانثوس، ذلك لأن المشروب الصيني يمكن أن يحفز إنتاج الأنسولين اللازم لنقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا.

يحد من الشهية
يمكن لأي شخص يحاول إنقاص وزنه تناول كوب من شاي الأوسمانثوس قبل تناول الوجبة بدقائق قليلة، فيمكن القيام بذلك من أجل تقليل الشهية، مما يساعد على الحد من كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

ويعد تناول شاي أوسمانثوس أيضًا مثاليًا إذا كان الفرد يتوق إلى وجبات خفيفة غير صحية، مما يجعل الوصول إلى هدف فقدان الوزن أسهل بكثير.

يحافظ على البشرة
بفضل كميات مضادات الأكسدة التي يحتويها، يمكن أن يساعد شاي الأوسمانثوس في إبطاء عملية شيخوخة الجلد، ومن المعروف أيضًا أنه يمنع الجلد من الجفاف المفرط.

يخفف أعراض الدورة الشهرية
بسبب مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في شاي الأوسمانثوس، فهو مثالي للنساء اللواتي يواجهن باستمرار جميع أنواع الأعراض المزعجة قبل أيام قليلة من بدء الدورة الشهرية.

وتشمل بعض أعراض الدورة الشهرية الشائعة التي يمكن أن يتعامل معها هذا المشروب العشبي الصيني الصداع وتقلب المزاج وآلام البطن.

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