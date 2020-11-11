رامي جمال يكثف تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد

يواصل المطرب رامي جمال تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد؛ حيث يتواجد داخل الاستديو بشكل شبه يومي استعدادًا لطرح الألبوم مطلع العام المقبل.ويكثف رامي جمال جهوده خلال الأيام الحالية على اختيار أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، الذي يقوم بإنتاجه بشكل ذاتي بعد انتهاء تعاقده مع شركة "نجوم ريكوردز" وتدشين شركة إنتاج خاصة به.ويتعاون من خلال ألبومه الجديد مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب من بينهم الشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكى، وجمال الخولى، وعمرو يحيى، أما الملحنون سامر أبو طالب، فضلا عن توليه ألحان عدد من الأغانى بنفسه، ومن الموزعين يتعاون رامى مع وسام عبد المنعم.