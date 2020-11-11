جيجي حديد بصورة سيلفي مع ابنتها الرضيعة

منذ أن أصبحت أمًا، لم تشارك جيجي حديد سوى القليل من اللمحات في حياتها المنزلية الجديدة، نشرت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا معجبيها بصورة سيلفي مع طفلها حديث الولادة.وفي الصورة، التي تمت مشاركتها على ستورى إنستجرام، ظهر فيها مولودها مرتديا بنطلون جينز، وشراب أصفر، فلم يظهر وجهه.ووفقًا لما نشره موقع "hello magazine" الخاصة بالتجميل، فقد بدت الأم الجديدة متجددة الوجه بينما كانت تريح ابنتها الصغيرة على كتفها، قالت: "بتتكسف من أشعة الشمس".يأتي ذلك بعدما أثار الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد والد عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد الجدل عن ولادة ابنته بعد نشره رسالة وجهها إلى حفيده المنتظر عبر حسابه بموقع إنستجرام، لكنه سارع بحذفها.وكانت قد أعلنت جيجي وعشيقها زين مالك وصول ابنتهما الرضيعة في 24 سبتمبر من خلال مشاركة صور رائعة باللونين الأبيض والأسود، وكتبت جيجي: "لقد انضمت إلينا فتاتنا إلى جانب الأرض في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا بالفعل".