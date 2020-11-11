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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هدايا رمزية من مترو الأنفاق للركاب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:41 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للمرة الثالثة خلال شهر، بتقديم هدايا رمزية لعدد من الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو، من خلال منافذ صرف التذاكر، وذلك بمحطات الدمرداش وكوبري القبة وسراي القبة بالخط الأول.

وأهدت الشركة اليوم الأربعاء، عددًا من الكروت الذكية (محفظة التذاكر) لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم عند منافذ بيع التذاكر لشراء تذكرة الركوب، وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التي تقدم داخل محطات مترو الأنفاق وعبروا عن سعادتهم نحو التوجه الذي اتخذته الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن المهندس علي الفضالي، رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، يتواجدان بشكل مستمر بين الجمهور للإشراف على العمل بمحطات الخطوط الثلاثة، كما يتابعان عملية اختيار الركاب الفائزين للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة 50 جنيهًا كهدية مجانية من الشركة.

ويمكن استخدام محفظة التذاكر بدلًا من التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى 5 سنوات، حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حرصها المستمر وجميع قيادتها والعاملين بها لضمان رحلات تتوافر بها كل سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والمهم والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.

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