حملات رقابية موسعة للتموين والرقابة الإدارية بالبحيرة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، قيام حملة تمونيية مكبرة لتموين "إدكو" ضد الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية بالمدينة بتعليمات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.وأسفرت الحملة عن ضبط 900 كيلو كبريت زراعي مجهول المصدر و106 عبوات كحول مجهولة المصدر، وتم ضبط محل مستلزمات طبي لحيازته 5 كراتين و60 عبوة كحول مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، ولإدارة وتشغيل المحل بدون ترخيص من وزارة الصحة والوحدة المحلية، لعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة بالمحل،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.وضبط محل مستلزمات طبية بـ"إدكو" لإدارة وتشغيل المحل بدون ترخيص من وزارة الصحة والوحدة المحلية، لحيازته 48 عبوة كحول مجهولة المصدر وغير مصحوبة مستندات تؤيد مصدرها، ولعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة بالمحل.ضبط مخزن مخصبات زراعية بسب إدارة وتشغيل المخزن دون ترخيص من الوحدة المحلية،وبدون ترخيص من وزارة الزراعة، وبحيازته 20 شيكارة كبريت بإجمالي 900 كيلو، مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليهم عدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على الكمية، وتم ضبط مقهى بلدي، وذلك لحيازته زبيب مجهول المصدر وغير مدون عليه تاريخ إنتاج أو صلاحية أو بيانات، وتم تحرير محضر لمسؤول عن معمل بدون ترخيص سبق تحرير محضر له، لفضه الشمع المجموع به المعمل وتشغيله مرة أخرى.كما تم التنبيه المشدد بحسن التعامل مع المواطنين وضرورة ارتداء الكمامة الطبية في أثناء التواجد بالصيدليات سواء داخل الصيدلية او خارجها حفاظا على صحة القائمين بالعمل أو المواطنين.