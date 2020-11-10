اليمن يشيد بالعلاقات مع أمريكا في مواجهة الإرهاب

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمستوى العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في مواجهة جملة التحديات المشتركة في ملفات الإرهاب والتدخلات الإيرانية في بلاده والمنطقة، وعدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن.وأكد الرئيس اليمني، خلال استقباله، المبعوث الأمريكي اليوت برامز، والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، اليوم الثلاثاء، سعيه نحو السلام والحفاظ على اليمن ووحدته وثوابته بما يعزز تأمين الملاحة الدولية في باب المندب التي تسعى إيران على الدوام الهيمنة على الملاحة من خلال السيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما حذر منه اليمن مبكرًا.وأعرب المسؤولان الأمريكيان عن سعادتهما باللقاء الذي يأتي في إطار التعاون والتشاور المتبادل في القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ومواجهة التدخلات الايرانية من خلال تهريبها للسلاح للحوثيين وجعل اليمن منطلقًا لهجماتهم في المنطقه وتهديد دول الجوار.وثمن المبعوث اليوت برامز والسفير كريستوفر هنزل، جهود الرئيس هادي في تصوراته للأوضاع وجهوده نحو السلام وكذلك ما يتصل بوحدة الجهود لمواجهة التحديات الإيرانية من خلال التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض.وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام المتاحة.