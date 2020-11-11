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تقارير ومتابعات

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:09 ص
طلاب
طلاب
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات، بعد ظهور نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 خلال الساعات الماضية، عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال الجروبات التعليمية، من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، الذين يريدون الالتحاق بالكليات التي تقبل المعادلة حتى يبدأوا العام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك لاستكمال أوراقهم من خلال الكلية التي يقبلون فيها من خلال نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 ، التي تجرى بشكلين مختلفين الأول هو المسابقة المركزية والثاني المسابقة الموحدة.

نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2020 رابط المجلس الأعلى للجامعات

ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لمعرفة النتيجة الخاصة بهم:cu.edu.eg/ar/Home 

وبعد الدخول على الرابط، يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به، ثم الرقم القومي، ثم الكلية التي أجرى من خلالها المعادلة، ثم وضع كود التحقق، ثم أخيرًا الضغط على كلمة عرض النتيجة، ثم سيظهر كافة البيانات الخاصة بالطالب.

مسابقة المعامل المركزية

وأما عن المسابقة المركزية تم امتحان الطلاب من خلال مواد دراسية، وهى: الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والجغرافيا، وجاء ذلك بعد الإعلان عن النتيجة لتخصيص المقبولين وانطلاق إجراءات بدأهم في الكليات التي من المفترض أن يتم ترشيحهم لها بناء على قواعد التوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب.

يشار إلى أنه أجرى الامتحان هذا العام حوالي 12 ألف طالب في مختلف المحافظات، وتخطت نسبة النجاح حوالي 80% وتعتبر نسبة مرتفعة عن السنوات الماضية ، بالرغم مما يواجه العالم حاليا من وباء كورونا المستجد الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم.

ويحق للطلاب الذين أجروا الامتحانات الخاصة بالمعادلة الالتحاق بكليات: التجارة، والهندسة، والحقوق، والزراعة.

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