أخبار نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. رابط وخطوات الاستعلام

تحظى نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020، على اهتمام كبير، وذلك نظرا لما يتم من اختيار أسماء الناجحين في الامتحانات المؤهلة لدراسة ذلك المسار الدراسي لطلاب الدبلومات الفنية في هذا العام الدراسي، فيما يقف الآلاف من الطلاب والطالبات منتظرين مفردات النتائج كاملة والحاصلين على شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية بالقسم التجارى نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، حيث يتم الإعلان عنها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020

ومن هذا الجانب، نشر المجلس الأعلى للجامعات عبر الموقع الإلكتروني أرقام خاصة بالتواصل الدعمي، والذي يستطيع للطلاب والطالبات الاتصال بها لمتابعة نتيجة المعادلة ومن أجل الإجابة على جميع الاستعلامات، ويستطيع الطلاب الاتصال على الدعم الفني من بداية الـ9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل بشكل يومي وتأتي وسائل الاتصال على النحو التالي:





استعلامات كلية الهندسة في جامعة القاهرة من خلال هذا الرابط استعلامات كلية الهندسة في جامعة القاهرة من خلال هذا الرابط mhealthf.cu.edu.eg/startdiplommahad.aspx





- الاستعلام داخل كلية التجارة جامعة الإسكندرية، المسابقة المركزية عبر رقم: 01063423042، المسابقة الموحدة عبر رقم: 01224461669.





استعلامات جامعة طنطا عبر هذا الرابط: استعلامات جامعة طنطا عبر هذا الرابط: [email protected]





- الاستعلام داخل جامعة الزقازيق من خلال هذه الأرقام: 01128407741، و01208132015





- استعلامات جامعة أسيوط عبر هذا الرقم 01008520680.





رابط استعلام نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020

من هنا، ويقوم الطلاب بعدها بالدخول على عرض النتيجة الخاصة بالمسابقة المركزية والموحدة من أجل الالتحاق بكليات التجارة للعام الدراسي 2020-2021. يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية التجارة في جامعة القاهرة عبر الدخول على الرابط، ويقوم الطلاب بعدها بالدخول على عرض النتيجة الخاصة بالمسابقة المركزية والموحدة من أجل الالتحاق بكليات التجارة للعام الدراسي 2020-2021.





ويجب وضع الرقم القومي كامل ثم بعد ذلك وضع كود التحقق، وأخيرا الضغط على كلمة: عرض النتيجة.

نتيجة المعادلة 2020 وفي هذا السياق، انتهى المجلس الأعلى للجامعات منذ مدة ليست ببعيدة عقد امتحان المسابقة الموحدة وأيضا مسابقة مركزية خاصة بمعادلة كلية التجارة في المواد الخاصة بالرياضيات، ومادة اللغة الإنجليزية، ومادة اللغة الفرنسية، ومادة الجغرافيا، ويأتي بعد ذلك الإعلان عن النتيجة لتخصيص المقبولين وانطلاق إجراءات بدأهم في الكليات التي من المفترض أن يتم ترشيحهم لها بناء على قواعد التوزيع الجغرافي وتقليل الاغتراب.





يذكر أن معادلة كلية التجارة جامعة القاهرة تتضمن الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية من محافظات القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة الفيوم ومحافظة القليوبية ومحافظة بني سويف ومحافظة حلوان.





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