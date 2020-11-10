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عالم

ألمانيا تفرض ارتداء الكمامات في جميع المدارس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:12 ص
آنيا كارليتسيك
آنيا كارليتسيك
وكالات
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أعربت وزيرة التعليم الألمانية، آنيا كارليتسيك، عن قناعتها بجدوى الارتداء الإلزامي للكمامات داخل الفصول الدراسية في جميع المدارس، حتى الابتدائية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "في مرحلة ارتفاع معدلات الإصابة، اعتبر أن الارتداء الإلزامي للكمامات خلال الحصص الدراسية أمر معقول، أيضا في المدارس الابتدائية، حتى لو كان ارتداؤها أثناء اليوم الدراسي مزعجا بالنسبة لي، ارتداء الكمامات وسيلة فعالة لتسيير الحصص الدراسية".

وعادة ما يتم إعفاء التلاميذ في المرحلة الابتدائية من ارتداء الكمامات في العديد من الولايات، رغم أن ارتداءها أصبح إلزاميا حاليا في مدارس المراحل الأعلى مع تزايد أعداد الإصابات اليومية.

وقدمت الوزيرة مقترحات أخرى بشأن مكافحة الجائحة، مثل نقل الفصول الدراسية إلى أماكن أخرى مثل مراكز الأبرشيات لضمان مسافة تباعد أكبر، مضيفة أنه تم تلقي عروض مماثلة مؤخرا من قطاع المتاحف، مشيرة إلى أن هذه القاعات ليست مناسبة دائما للتدريس، لكن الأمر يتطلب بوجه عام "الكثير من الإبداع والتساهل من كافة الأطراف".

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