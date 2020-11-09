السودان يؤكد التزامه بتنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا

أكد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، التزام السودان بتنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في 3 أكتوبر الماضي في جوبا، مشددًا على أهمية السلام بالنسبة للسودان وجنوب السودان.وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، في بيان، أن الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، استقبل اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي بجوبا الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي.وأعرب تاور، في تصريح صحفي، عن شكره وتقديره لدولة جنوب السودان لرعايتها مفاوضات سلام السودان، والذي توج بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان في الثالث من أكتوبر الماضي.ودعا تاور دولة جنوب السودان إلى مواصلة جهودها ومساعيها من أجل إلحاق الأطراف التي لم تنضم بعد لعملية السلام، موضحًا أن اللقاء مع رئيس جنوب السودان أكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الخرطوم وجوبا، خاصة أن البلدين تربطهما حدود مشتركة يمكن أن تشكل فرصة لتبادل المصالح والمنافع المشتركة بين شعبي البلدين.من جهة أخرى، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في الخرطوم اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لاستقبال أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور وزراء الدفاع اللواء يس إبراهيم، والصحة المكلف الدكتور أسامة عبدالرحيم، ورؤساء لجان الاستقبال، وممثلين لأطراف السلام وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة.وقال عضو المجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، الناطق الرسمي باسم لجان استقبال قادة السلام الدكتور يوسف محمد زين، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أجاز تصورات اللجان المختلفة في شكلها النهائي وبرنامج الاحتفال لاستقبال قادة السلام، في 15 نوفمبر الجاري.وأضاف يوسف أن الاجتماع استمع لتقرير مفصل قدمه وزير الصحة، حول الوضع الصحي بالبلاد، وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ قرار بأن يحتفل مواطنو كل ولاية في ولايتهم تزامنًا مع احتفالات ولاية الخرطوم.وأعرب عن شكره وتقديره لكل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات التي أسهمت في تحقيق السلام حتى أصبح واقعًا معاشًا.