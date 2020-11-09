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الثقافة

عبد العزيز ساكن يحصد جائزة المعهد العالم العربي في باريس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:00 م
عبد العزيز بركة ساكن
عبد العزيز بركة ساكن
خالد حماد
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حصد الروائي السوداني عبدالعزيز بركة ساكن، جائزة معهد العالم العربي بباريس عن روايته "الجنقو مسامير الأرض" التي صدرت عن دار هنداوي وترجمها إلى الفرنسية الكاتب الفيلسوف أكزافية لو فان أستاذ الأدب العربي وعميد كلية الآداب والترجمة والاتصال بجامعة بروكسل الحرة، وعضو الأكاديمية الملكية ببلجيكا.

وعبدالعزيز ساكن أديب وروائي سوداني، حائز على جائزة الطيب صالح للرواية في دورتها السابعة، فيما حظيت أعماله باهتمام القراء والنقاد فكثيرًا ما أغضبت الرقيب.

وُلِدَ ساكن بمدينة كسلا عام ١٩٦٣، ونشأ وترعرع في «خشم القربة» بالقرب من مدينة «القضارف»، حيث درس المرحلة الابتدائية بمدرسة «ديم النور الابتدائية بنين» (الرباط حاليًّا) بالقضارف، والتحق في المرحلة المتوسطة بمدرسة «خشم القربة» ثم مدرسة «حلفا الجديدة» في المرحلة الثانوية، وتابع دراسته الجامعية في مصر، فدرس إدارة الأعمال بجامعة أسيوط. ويقيم حاليًّا في «النمسا»، وهو متزوج وله ولدان: «المهاتما» و«مستنير».

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