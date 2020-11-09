الخطوة الأولى.. بايدن يعقد اجتماعًا مع فريق يختص بالتصدي لكورونا

عقد الرئيس المنتخب «جو بايدن» اجتماعًا لفريق يختص بالتصدي لفيروس كورونا، وذلك لتدارس المشكلة الأولى التي تواجهه عندما يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.وأفادت قناة «العربية» الإخبارية، بأنه من المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديفيد كيسلر، وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أميركي حتى الآن.ومن المقرر أن يلقي الرئيس الديمقراطي، الذي كان نائبا للرئيس الأميركي السابق، كلمة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يوضح فيها خططه للتصدي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، وتنشيط الاقتصاد.وأمس، كشف متحدث باسمه عن أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسئولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض «كوفيد-19».