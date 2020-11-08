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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيدات يتصدرن مشاهد الانتخابات أمام لجان الأسمرات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:53 م
الانتخابات أمام لجان
الانتخابات أمام لجان الأسمرات
أريج الجيار - عادل عبد العال
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شهدت مدرسة تحيا مصر 2 بحي الأسمرات بالمقطم إقبالًا كبيرًا من الناخبين قبل غلق اللجان بساعات، للإدلاء بأصواتهم وسط إجراء وقائية مكثفة.

وفتحت أمس، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والذى تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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