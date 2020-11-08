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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

متحف الفنان التشكيلى محمد شاكر يفتح أبوابه للزوار اليوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
متحف الفنان التشكيلى
متحف الفنان التشكيلى محمد شاكر
نضال ممدوح
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يبدأ في التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد٬ فتح أبواب متحف الفنان محمد شاكر أمام الجمهور٬ بمنطقة سابا باشا كورنيش الأسكندرية.

وكان الفنان الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفني المكون من أربعة وحدات والذي يضم ما يقرب من مائة وستين عمل فني أصلي للفنان، بالإضافة إلى عدد كبير من الصور الفوتوغرافية لأعماله التجميلية والمشروعات العامة، وشهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التي حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير حاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، وخلال مشوار حياته الفنية أثر في أجيال من الفنانين الذين درسوا على يده ويدينون له بالفضل في العطاء والقدوة الفنية، كما ساهم في تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون، بالإضافة إلى أعماله الفنية المقتناة لدى الأفراد والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية المصرية والدولية.

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