عمر كمال يدعو الجمهور لخلع الكمامات خلال حفله بالغردقة

شهد حفل مطرب المهرجانات عمر كمال في أحد الفنادق السياحية بالغردقة، زحامًا شديدًا وتدافع للحضور الأخر الذي دعا منظمي الحفل لدفع الأمن الخاص بالمكان لإجراء التباعد، فيما لم يلتزم الحضور بالإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.وقال مطرب المهرجانات عمر كمال خلال الحفل: "الكمامات مانعاكم إنكم تغنوا معايا اخلعوها"، الأمر الذي دفع الكثير من الحضور من إزالة الكمامات الواقية أثناء الحفل، بالرغم من تواجد لجنة من مسؤلي الصحة أثناء الحفل للإشراف على الإجراءات الوقائية.يذكر أنه أحيا المطرب الشعبي عمر كمال حفلة بأحد الفنادق السياحية جنوب مدينة الغردقة.