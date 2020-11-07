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مصر

زحام بلجان قصر النيل تزامنًا مع سقوط الأمطار

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:31 م
لجان قصر النيل
لجان قصر النيل
نادية عبد الباري _ احمد القاضي
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في الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، اصطف الناخبون أمام مدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بقصر النيل، للإدلاء بأصواتهم رغم تساقط الأمطار بغزارة على سماء القاهرة.

وتزاحم الناخبون أمام اللجان للحاق باليوم الانتخابي، خاصة أن اليوم السبت يعد إجازة رسمية في معظم الوظائف الحكومية والرسمية.

وفتحت صباح اليوم السبت، اللجان الانتخابية أمام المواطنين، للتصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، الذي بدأ فى الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد الأحد، كما فتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها في تمام التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 31 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتنافس بالنظام الفردى في المرحلة الثانية 2083 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا، وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

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