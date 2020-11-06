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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختتام اجتماع دورة الأمم المتحدة المعنية بأثار الإشعاع النووي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:33 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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ناقشت لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع النووي في دورتها السابعة والستين التي اختتمت اليوم تأثير جائحة كورونا على وضع أنشطة الاشعاع النووي ودورها فى علاج مرضى السرطان، وقد استمرت المناقشات 4 أيام افتراضيا عبر الإنترنت.

وقال بيان لمقر الأمم المتحدة فى فيينا اليوم إن الاجتماعات شارك فيها أكثر من 210 مشاركين من 27 دولة عضو في اللجنة و4 دول مراقبة و11 منظمة مراقبة دولية معنية بتطوير العمل المستمر بشأن مكافحة السرطان وتطوير العلاج الإشعاعي.

وذكر البيان أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي أوجدتها جائحة كورونا وعلى الرغم من التحديات، فقد تم إطلاق ثلاثة تقييمات جديدة ومتابعة التقدم المحرز في عدد من أنشطة التوعية (بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية) منذ الدورة السابقة السادسة والستين.

يشار الى أن اللجنة العلمية تعتزم عقد دورتها الثامنة والستين في الفترة من 21 إلى 25 يونيو 2021 في فيينا وستصادف تلك الدورة أيضا الذكرى السنوية الخامسة والستين؛ لإنشاء اللجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1955.

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