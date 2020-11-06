تموين الشرقية: حملات على الصيدليات والمخابز

شنت إدارة تموين فاقوس حملة على الصيدليات والمخابز بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، وأسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها.حيث تم تحرير محضر جنح تفتيش صيدلي، وتم التحفظ على عدد 451 علبة أدوية دون فواتير بمكان غير مرخص لإدارة دون ترخيص، وكمية 18 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة، وعدد 19 عبوة أدوية ثلاجة محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة، وعدد 18 علبة مستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة.وتم تحرير 4 تقارير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 11 تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير تقرير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة للتصرف في 3 شكائر دقيق بلدي.كما تم تحرير 3 تقارير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير تقرير إثبات حالة لعدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، تحرير تقرير إثبات حالة للتوقف عن الإنتاج، تحرير تقرير إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر جنح لعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 3 تقارير إثبات حالة للتوقف عن الإنتاج، تحرير 5 تقارير إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير تقرير إثبات حالة لعدم إعطاء بون صرف.