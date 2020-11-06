رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 نوفمبر 2020 الموافق 20 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الشرقية: حملات على الصيدليات والمخابز

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:15 م
حملات على الصيدليات
حملات على الصيدليات والمخابز
سارة الوردانى
طباعة
شنت إدارة تموين فاقوس حملة على الصيدليات والمخابز بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، وأسفرت عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها.

حيث تم تحرير محضر جنح تفتيش صيدلي، وتم التحفظ على عدد 451 علبة أدوية دون فواتير بمكان غير مرخص لإدارة دون ترخيص، وكمية 18 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة، وعدد 19 عبوة أدوية ثلاجة محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة، وعدد 18 علبة مستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة.

وتم تحرير 4 تقارير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 11 تقرير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير تقرير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة للتصرف في 3 شكائر دقيق بلدي.

كما تم تحرير 3 تقارير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير تقرير إثبات حالة لعدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخابز، تحرير تقرير إثبات حالة للتوقف عن الإنتاج، تحرير تقرير إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر جنح لعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 3 تقارير إثبات حالة للتوقف عن الإنتاج، تحرير 5 تقارير إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير تقرير إثبات حالة لعدم إعطاء بون صرف.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

تفاصيل زيارة السفير الأمريكي لحقول «خالدة» واكتشاف جديد قريبًا

الصور

image description

تنفيذ حملات تنظيم الأسرة بقرى مركز أسيوط

image description

«صحة دمياط»: 8 ملايين جنيه لتطوير المستشفى التخصصي

image description

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

image description

«الدستور» تستضيف الموسيقار باسم درويش مؤسس «كايرو ستيبس» (صور)

image description

محافظ أسيوط يثمّن دور الجامعة في العديد من المجالات (صور)

الأكثر قراءة

إحالة واقعة «ازدراء الأديان» بمعهد الخدمة الاجتماعية للنائب العام

تعزيزات أمنية حول بايدن مع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية

«التعليم» تصدر تعليمات هامة بشأن الإجراءات الوقائية لمصابى كورونا بالمدارس

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

منظمة الصحة تدرس سلامة حظائر المنك بالعالم بعد ظهور كورونا

الأمم المتحدة تحتاج 655 مليون دولار لتجنب جائحة حصبة وشلل أطفال

لوفتهانزا تجري اختبارات كورونا على رحلاتها في ألمانيا

مصرع 7 أشخاص فى حريق بروسيا

أيام زمان

«انضرب فى الأفراح واتمرمط بالشوارع».. ابن إسماعيل ياسين يحكى عن معاناة والده

«وأنا مالي».. كواليس معركة معالي زايد مع الرقابة بسبب «أبو الدهب»

«أهلاوي لكن أتمنى فوز المنصورة».. اعترافات أنيس منصور عن ناديه المفضل

«المشير مات مقتولًا».. حكاية نهاية عبد الحكيم عامر على لسان شقيقه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الليلة الأخيرة.. ماذا قال النسوة عن «غزال البر»؟
ماجد حبته
الرهان على مدينة الخطيئة!
مدحت بشاى
الكاتب ومسئوليته الإنسانية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «1-3»
المزيد

الثقافة

صدور الطبعة العربية لرواية «فى بيت آن فرانك» عن المتوسط

تكفير وتنمر بشاعرة وألفاظ فاحشة.. ملخص «حرب البوستات» في مهرجان طنطا للشعر

«مصر - روسيا» خامس الأمسيات الدولية بالأعلى للثقافة

الأحد.. «عبقرية الإيقاعات» بالجمعية المصرية للتنوير