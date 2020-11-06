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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة الموجة الثانية من كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:15 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
شيماء حسين
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مع تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب شبح الموجة الثانية في مصر والتي بالفعل احتاجت الكثير من الدول الأوروبية وعلى رأسهم فرنسا أصبحت الإجراءات الاحترازية أحد الأسلحة الواقية للقضاء على الفيروس، لذلك اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا العديد من القرارات الهامة خلال الفترة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير آخر قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

 

آخر قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد كوفيد 19، اجتماع عاجل بشأن تصاعد منحنى الإصابات وزيادة حالات الوفاة واقتراب الموجة الثانية من الفيروس والتي اجتاحت بالفعل الدول الأوربية وتحصد أرواح مئات الأشخاص، لذلك اتخذت اللجنة 10 قرارات حاسمة أبرزها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي ومخالفة ذلك دفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه، غلق المدارس التي تظهر فيها كورونا وعزل الطلاب بمنازلهم فورا، توجيه حملات تفتيشية على المطاعم والكافيهات للتأكد بالإلتزام من الإجراءات الوقائية وإغلاق المخالف منها فورا.

 

الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

أصبحت الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والتي احتاجت بالفعل الدول الأوربية وأمريكا، قاب قوسين أو أدنى من مصر حيث بالفعل بدأ منحنى الإصابات والوفيات يتصاعد حيث تتمثل أعراض الموجة الثانية في ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وصعوبة التنفس والصداع الدائم ومشاكل في الجهاز الهضمي وآلام في الجسم وإرهاق وإلتهاب الحلق والعطس وسيلان الأنف وغيرها من الأعراض التي تتشابه مع الانفلونزا.

 

البلاد التي ظهرت فيها الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد

قبل معرفة آخر قرارات رئيس الوزراء بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا يجب أن نعرف أن هناك بلاد تأثرت كثيرا من جراء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد أبرزها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وصربيا وإسبانيا وكرواتيا وجمهورية التشيك وهولندا وسلوفاكيا والبوسنة وهولندا وسلوفينيا حيث أعلنوا عن تزايد المنحنى الإصابات و الغلق التام للمنشأت الحكومية والمطاعم والكافيهات والمدارس وغيرها من الأماكن التي تنقل الفيروس سريعا.

 

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