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محافظات

«الآثار»: بدء أعمال الموسم السادس لمشروع ترميم وتوثيق معبد إسنا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:13 م
معبد إسنا
معبد إسنا
أ.ش.أ
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بدأت البعثة المصرية الألمانية المشتركة بين مركز تسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار وقسم المصريات بجامعة توبنجن الألمانية، أعمال الموسم السادس في مشروع ترميم وتوثيق معبد إسنا بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور هشام الليثي رئيس مركز تسجيل الآثار ورئيس البعثة من الجانب المصري- في تصريح اليوم الخميس- "إن أعمال البعثة هذا الموسم اشتملت على أعمال ترميم وتنظيف طبقات السناج والاتساخات وإزالة الأملاح من جدران وسقف المعبد وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، خاصة النقوش الفلكية التي تزين سقف المعبد، والتي سبق وتمكن فريق الترميم من إظهار جزء كبير منها خلال أعمال المواسم السابقة"، منوهًا بأنه من المقرر أن تستمر أعمال هذا الموسم حتى الشهور الأولى من عام 2021.

بدوره، قال الدكتور كريستيان لايتس رئيس البعثة من الجانب الألماني: "إن نقوش المعبد الملونة عانت على مر القرون من تجمع طبقات سميكة من السناج والأتربة والاتساخات، بالإضافة إلى مخلفات الطيور والوطاويط وعشش العناكب وكذلك تكلسات الأملاح".

يُذكر أن معبد إسنا يقع على بعد حوالي 100 متر من الضفة الغربية للنيل بمدينة إسنا، ويعود تاريخه إلى العصر الروماني؛ حيث بدأ إنشاؤه في عصر الإمبراطور الروماني كلاوديوس في القرن الأول الميلادي، وانتهى تزينه بالنقوش في عصر الإمبراطور ديسيوس بين عامي (251- 249)، وكُرس المعبد للإله خنوم في هيئة الكبش ومعه زوجتيه.

وعانى المعبد خلال القرنين الـ19 والـ20 من الزحف العمراني، فشيدت المنازل من حوله، حتى إن منزلًا بُني أمام مدخله مباشرةً متحكمًا في حركة الخروج والدخول من وإلى المعبد، كما استُخدم في عصر محمد على باشا مخزنًا للقطن.

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