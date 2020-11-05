أشرف عبدالباقى يستعد لتسجيل «اللوكاندة» لعرضها تليفزيونيًا

يبدأ الفنان أشرف عبدالباقى، خلال أيام تسجيل مسرحية "اللوكاندة" والتي تعرض حاليًا على مسرح الريحاني.وقال مؤلفا المسرحية أحمد عبدالوهاب وكيمز في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن العمل من المقرر تسجيله بالكامل لعرضه على شبكة قنوات ON مطلع العام الجديد ضمن سلسلة من الأعمال المسرحية المقرر أن يقدمها أشرف عبدالباقي على شاشة ON في 2021.ومن المقرر أن يقوم الفنان هشام عباس بتسجيل تتر بداية المسرحية بصوته، وتحمل الأغنية نفس اسم العمل، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي.مسرحية اللوكاندة، بطولة أشرف عبدالباقي، دياب، ويزو، حمدي الميرغني، إبرام سمير، ومجموعة كبيرة من أبطال مسرحية "جريمة في المعادي"، وهم مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهي أول مسرحية سيت كوم يتم تنفيذها وتعرض على مسرح نجيب الريحاني وتم عرض 4 قصص منها حتى الآن من أصل 30 قصة.