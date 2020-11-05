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مصر

وزير التعليم يوضح حقيقة خطاب مصروفات المدارس الخاصة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:30 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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فسر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الخطابات المتداولة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن الخطاب المرسل داخليا إلى المديريات التعليمية لا يعني التطبيق بأثر رجعي أو التطبيق الفوري قبل إعلان الوزارة عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام 2021.

وقال "شوقي"، في منشور عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، إن هذا الخطاب الداخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا، ويعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره، ولذلك وجب علينا التوضيح.

وأضاف: "تستمر الأوضاع على ما هي عليه خلال هذا الترم انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام 2021 من ضوابط جديدة تلتزم بها كل الأطراف، وسوف تعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من ضوابط صارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير 2021".

ولفت إلى أن هذا القرار الداخلي يعبر عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام، وقد دعت الوزارة منذ أيام أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.

واختتم: "تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية بأن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".

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