17 نوفمبر.. دورة تدريبية بالشركات لاستعادة ثقة السائح بعد كورونا

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية بعنوان آليات تعزيز ثقة السائح ما بعد جائحة كورونا في 17 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين بها وتطوير مهاراتهم والفنية والإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة.أشارت الغرفة، في منشور عمّم على جموع الشركات إلى أن الدورة سيتم تنظيمها "أونلاين" مخصصة لأصحاب ومديرى الشركات السياحية وسيتم مشاركة فرد واحد من كل شركة للمشاركة فى الدورة.يشار إلى المنظمة العربية للسياحة نظمت مؤخرًا عددا من الدورات التدريبية التى تستهدف تأهيل العاملين بالقطاع السياحي على مستوى الوطن العربى، وقامت بتدريب نحو 6150 متدربًا في قطاع السياحة والطيران بعدة مجالات مختلفة وتستهدف تدريب نحو 10 آلاف بنهاية العام الجاري.