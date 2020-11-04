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مصر

«تعهدات كتابية للمعلمين».. قرار عاجل من التعليم بشأن الدروس الخصوصية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:46 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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شددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم، على اتخاذ إجراءات تأديبية جديدة، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بالمدارس.

ووزعت مديرية التعليم في محافظة دمياط منشورًا على مختلف المدارس التابعة لها، شددت فيه على تحويل أي مدرس يثبت تورطه في إعطاء دروس خصوصية، إلى النيابة الإدارية.

ووجهت المديرية، مدراء المدارس بأخذ تعهدات كتابية من المعلمين بعدم إعطاء الدروس الخصوصية بناء على تعليمات من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وللصالح العام.

وشددت المديرية على مدراء المدارس والإدارات التعليمية بإرسال تلك الإقرارات للمديرية، مع التأكيد على نقل أي معلم خارج إدارته التعليمية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمعلمين إعطاء دروس مجموعات تقوية مدرسية بشكل قانونى داخل مدارسهم، وفق القواعد المقررة في القرار الوزاري.
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

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