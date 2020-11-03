رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
طباعة
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد).

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 29

موضوعات متعلقة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

إعدام قاتل الطفل الإيطالي بالدقهلية

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

«التكوين» تصدر «شمس المتوسط» للشاعر العراقى سعدى يوسف

الليلة.. وزيرة الثقافة تشهد ختام «نجوم المسرح الجامعى»

«بيت الياسمين» تصدر خفايا الفنان التشكيلى فنسنت فان جوخ

اليوم.. «ولد الهدى» ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة