تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد).ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 25درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 25درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 23درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 25درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 25درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 24درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 26درجات الحرارة فى نخل الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 25درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 30درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 27درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 31درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 32درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 31درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 29درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 31درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 29درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 29