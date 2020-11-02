الاستعلام عن حالة شاب أطلق شقيق عشيقته النار عليه بمصر القديمة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب بطلق ناري على يد آخر بسبب علاقة غير شرعية بين المتهم وبين شقيقة المجني عليه.وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل موظفًا بوزار العدل وعلى علاقة بسيدة متزوجة من فترة، وكان يحثها على الطلاق من زوجها حتى يتزوجها هو.وعلم شقيق السيدة بالأمر، ويوم الواقعة رآهما في سيارة، فأوقفه واعترض طريقه، وتشاجر معه وهدده ليبتعد عن شقيقته، فاستل المتهم سلاحه الخاص «طبنجة» وأطلق رصاصة على قدم المجني عليه.وقام الأهالى بنقل المجني عليه للمستشفى، وتبين إصابته برصاصة من سلاح ناري، وتم استخراجها وإسعافه ووضعه تحت الملاحظة.وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب إخطارا من قصر العيني يفيد بوصول مصاب بطلق نارى، وتبين أن الواقعة حدثت بمنطقة زهراء مصر القديمة.