البرلمان يوافق على تعديل الاتفاقية الموقع مع «الدولية للهجرة»

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 2151995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 452020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 لسنة 2020.كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 262020.