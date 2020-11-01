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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انطلاق مبادرة للكشف عن أمراض سوء التغذية بمدارس دمياط

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
منال عوض
منال عوض
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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية ضمن "100 مليون صحة" في 391 مدرسة بنطاق المحافظة للكشف على 221 ألفا و330 طالبا.

وصرحت المحافظ بأن الحملة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، يتم تحويل الحالات الإيجابية المصابة بأحد من هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لها، مشيرة إلى أنه تم الدفع بثلاثين فريقا لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى 35 فريقا بمدارس الريف بالتعاون بين هيئة التأمين الصحي بدمياط ومديرية الصحة، يضم الفريق الواحد ثلاثة أفراد من طاقم التمريض ومسجلو البيانات.

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