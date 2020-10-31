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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا.. الكاهن المصاب فى إطلاق النار يونانى الجنسية وهو بحالة خطيرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:26 م
جريدة الدستور
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أكدت وسائل إعلام فرنسية، أن الكاهن الذي أصيب بإطلاق النار في ليون يوناني الجنسية، وتم استهدافه في الدائرة السابعة قرب كنيسة يونانية، والمشتبه به بإطلاق النار تسلح ببندقية وفرّ من الموقع.

أطلق مجهول قبل قليل، النار على قس في مدينة ليون الفرنسية، ثم لاذ بالفرار.

وانتشرت القوات الأمنية في موقع الحادث في ليون وسط فرنسا.

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