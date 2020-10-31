«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يغتصب ابنته ومنجد يقتل ترزيًا بالغربية
السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:43 م
محمد عيسىطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت:
السجن 3 سنوات لعامل اغتصب معاقا بمصر القديمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة عامل، بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل معاق ذهنيًا، داخل مركز شباب.
خمسيني يقتل طفلا إفريقيا في 6 أكتوبر بسبب 30 ألف جنيه
كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل مقتل طفل إفريقي الجنسية على يد خمسيني بمدينة 6 أكتوبر.
منجد يقتل ترزيًا بسبب صورة حبيبته في الغربية
قام منجد بقتل ترزيًا بالغربية في أثناء معاتبته على نشر صور على "فيسبوك" ظهرت فيها صورة حبيبته وقيام الأهالي بالتنمر عليه.
«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائي يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»
قررت النيابة العامة في قنا، اليوم السبت، حبس كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة 12 عامًا، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما بها من إصابات، وما إذا كانت بكرًا من عدمه، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة من عدمه.
نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت:
السجن 3 سنوات لعامل اغتصب معاقا بمصر القديمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة عامل، بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفل معاق ذهنيًا، داخل مركز شباب.
خمسيني يقتل طفلا إفريقيا في 6 أكتوبر بسبب 30 ألف جنيه
كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل مقتل طفل إفريقي الجنسية على يد خمسيني بمدينة 6 أكتوبر.
منجد يقتل ترزيًا بسبب صورة حبيبته في الغربية
قام منجد بقتل ترزيًا بالغربية في أثناء معاتبته على نشر صور على "فيسبوك" ظهرت فيها صورة حبيبته وقيام الأهالي بالتنمر عليه.
«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائي يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»
قررت النيابة العامة في قنا، اليوم السبت، حبس كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة 12 عامًا، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما بها من إصابات، وما إذا كانت بكرًا من عدمه، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة من عدمه.