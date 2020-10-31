«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

قررت النيابة العامة في قنا، اليوم السبت، حبس كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة 12 عامًا، وتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما بها من إصابات، وما إذا كانت بكرًا من عدمه، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان متعاطيًا للمواد المخدرة من عدمه.وكانت الأجهزة الأمنية في مركز قنا قد ألقت القبض على شخص يعمل كهربائيًا يقيم بمنطقة الشئون في مدينة قنا، لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عامًا، لإجراء التحقيقات معه حول الواقعة.وقال مصدر أمني في مديرية أمن قنا إنَّ المتهم أكَّد خلال اعترافاته الأولية أمام رجال المباحث الجنائية أنه لم يكن في وعيه أثناء اغتصابه الطفلة، قائلًا «مكنتش عارف بعمل إيه».