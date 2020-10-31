وزير التعليم العالي: 52 برنامجا مميزا بجامعة الملك سلمان الدولية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ جامعة الملك سلمان الدولية تعد نموذجًا للعلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية وهي في موقع فريد بجنوب سيناء على مساحة 355 فدانًا.وأضاف «عبدالغفار» خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، اليوم السبت، أنَّ الجامعة هي إحدى الجامعات التي تمَّ العمل على افتتاحها ضمن مجموعة الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية والتكنولوجية.وأشار إلى أنَّ الجامعة لها 3 فروع في رأس سدر والطور وشرم الشيخ، وهي تعمل علي تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.وأوضح أن القدرة الاستيعابية للجامعة هي 30 ألف طالب، بـ52 برنامجًا متميزًا، لافتًا إلى أنَّ برامج الجامعة متنوعة منها الطب والأسنان والصيدلة والسياحة والضيافة، وكلية للفنون والتصميم والهندسة والعمارة والجرافيك.