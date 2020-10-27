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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية: الوكلاء مسئولون عن إخطار المعتمرين بالحجر الصحي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:44 م
الحج
الحج
محمد عمر
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قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الوكلاء الخارجيين عليهم مسئولية إخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي الإلزامي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة.

جاء ذلك خلال تنظيم الوزارة، بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، ورشة عمل افتراضية بعنوان "التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية لموسم 1442هـ، ومراحل رحلة ضيوف الرحمن الاستثنائية في نقاط الخدمة، والضوابط والمعايير والآليات في العمرة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لرفع الطاقة التشغيلية للقطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال نموذج العمرة الآمنة.

وأوضح وكيل وزارة الحج لخدمات الحجاج والمعتمرين، عمرو بن رضا المداح، أن شركات العمرة مسئولة عن توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة العمرة، كما أنها مسئولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر، ومعالجة أي قصور يمكن أن يحصل أثناء تقديم الخدمة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المداح أن الوكلاء الخارجيين عليهم مسئولية إخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي الإلزامي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

وقال المسئول السعودي إن التأمين الشامل للمعتمرين سيشمل العلاج من كورونا واختبار الفحص المخبري الـPCR، مشيرا إلى أن وزارة الحج خصصت 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

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