بالأسماء.. تكريم البالغين سن المعاش بجامعة طنطا

كرمت جامعة طنطا، بقيادة الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، العاملين البالغين سن المعاش بالإدارة العامة للجامعة، بحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة.وقال الدكتور عماد عتمان، إن جامعة طنطا تعمل كأسرة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم هو تأكيد على الحب والوفاء لكل من ساهم فى رفعة جامعة طنطا والنهوض بها.شمل التكريم سعيد صالح شكر أمين جامعة طنطا المساعد للشئون الإدارية، وإبراهيم إبراهيم سلكها مدير عام العلاقات الثقافية، السعيد النجار مدير إدارة شئون العاملين، ومحمد عبد المطلب عيسى مدير المشرف على المجمع الطبى.