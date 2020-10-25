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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-10-2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الأحد 25-10-2020، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

محليًا، استقر سعر الريال السعودي، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك، وبلغ متوسط السعر مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال ال سعودي اليوم الأحد 25-10-2020

بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلى المصري وصل السعر إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران

وبلغ فى بنك مصر إيران للتنمية 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغت العملة السعودية في بنك عوده 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي

وتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وتتكون عملة الريال السعودي من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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