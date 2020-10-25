سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-10-2020

يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الأحد 25-10-2020، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.محليًا، استقر سعر الريال السعودي، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك، وبلغ متوسط السعر مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال ال سعودي اليوم الأحد 25-10-2020بنك مصرجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوفي البنك الأهلى المصري وصل السعر إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك مصر إيرانوبلغ فى بنك مصر إيران للتنمية 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي CIBأما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغت العملة السعودية في بنك عوده 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوتداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميوحقق في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكانوجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وتتكون عملة الريال السعودي من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.