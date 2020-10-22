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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف هوية المتهمين بتصوير فيديو خادش للحياء في بورسعيد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:44 م
المتهمين
المتهمين
مريم جبل
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو خادشا للحياء، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين وضبطهم.

البداية عندما رصدت إدارة المتابعة تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، مقطع فيديو لشخصين، وبصحبتهما فتاة منقول من صفحة محددة أثناء القيام بأعمال خادشة للحياء العام، مما أثار حالة من الاستياء لدى المواطنين.

أسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن أن القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها سائق، وبائع خضروات، وربة منزل، مقيمين جميعًا بمحافظة بورسعيد، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

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