وزراء دفاع الناتو يناقشون التهديدات في الفضاء

يجتمع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس لبحث تعزيز جهودهم المشتركة لمواجهة التهديدات في الفضاء ووباء كورونا، فضلا عن مناقشة شؤونهم المالية.ومن المنتظر أن يقرر الوزراء إنشاء مركز فضاء جديد في رامشتاين، وهي قاعدة مشتركة لأمريكا وحلف شمال الأطلسي في جنوب غرب ألمانيا.وأعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، أمس الأربعاء أن المركز سوف يُستخدم لتبادل المعلومات حول التهديدات المحتملة للأقمار الاصطناعية وتنسيق الأنشطة.وقال ستولتنبرج إن "بعض الدول، بما في ذلك روسيا والصين، تطور أنظمة يمكنها تعمية أو تعطيل أو إسقاط الأقمار الاصطناعية".وخلال اليوم الأول من اجتماعهم الذي يستمر يومين، سوف يناقش الوزراء كيفية مواجهة وباء كورونا. ومن خلال حلف الناتو، طلبت بعض الدول الدعم، مثل توريد أجهزة التنفس الاصطناعي.وقال ستولتنبرج: "تواصل جميع جيوشنا تأدية دور حاسم في دعم الجهود المدنية، ويساعد الحلفاء بعضهم البعض، وينشئون مستشفيات ميدانية وينقلون المرضى".كما يناقش الوزراء تقاسم الأعباء المالية. وفي السنوات السابقة، أصرت الولايات المتحدة على أن تساهم الدول بشكل أكبر في الميزانية المشتركة.ارتفعت النفقات الدفاعية لدول الناتو للعام السادس على التوالي، بحسب إحصاءات جديدة نُشرت أمس الأربعاء.