رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قطار الأمل».. عمرو يواجه صعوبات الحياة بكروت الشحن (فيديو)

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
عمرو جمعة
عمرو جمعة
هبه عويضه
طباعة
لم تقف الإعاقة أمام إصراره على الكفاح والاعتماد على نفسه لكسب رزقه بعمل حلال يكفيه ويكون عائل له ولوالدته التي تشاركه آلامه وأحلامه منذ أن تعرض لحادث فقد فيه ساقيه وذراعه، ليبدأ البحث عن عمل مناسب لحالته فيقع اختياره على بيع كروت الشحن بقطار أبوقير، ورغم حالته الصحية إلا إنه وجد في عمله البسيط الرضا.

في إحدى الأزقة الشعبية بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، التقت «الدستور» عمرو جمعة، 35 عامًا حيث يقطن مع والدته المسنة في منزل بسيط، لا يخرج من منزله إلا للعمل.

يقول عمرو إنه تعرض لحادث قطار في عام 2008، أثناء خروجه من عمله كفرد أمن باليومية في إحدى الفنادق وكان متوجهًا إلى عمل آخر حيث كان يعمل جزارًا، لكنه فوجئ بالقطار أمامه وفي لحظة كان قد فقد ساقيه وذراعه، حيث أجرى عملية بتر للساقين مع زراعه اليسرى.

أضاف لـ «الدستور» أنه حاصل على دبلوم صناعي، وبعد الحادث حاول أن يحصل على وظيفة تناسب حالته الصحية، لكن لم يعثر على أي وظيفة، ليمكث في البيت مدة طويلة ويحاول بعدها أن يعتمد على نفسه ويعمل في إحدى المحلات الخاصة بصديقه، ليتجه بعد ذلك لعمل حر وهو شحن الهواتف المحمولة وبيع كروت الشحن داخل قطار أبو قير.

أوضح عمرو أنه رأي في هذا العمل راحة كبيرة حيث إنه يعاني من مرض نفسي وهو الاضطراب الوجداني ومستمر على العلاج، والعمل والتعرف على الناس والتحدث معهم يجعله في حالة نفسية أفضل، لذلك وجد في عمله في القطار بتلك المهمة علاجًا لهمومه التي يعاني منها.

وتابع أن يومه يبدأ بصلاة الفجر، ثم تحضير أدواته ويتجه للقطار في السابعة صباحًا الذي يستقله من محطة غبريال إلى أبو قير، ويعود معه إلى محطة مصر وهكذا حتى الثانية ظهرًا، لافتًا إلى أن الجميع يساعده من مسؤولي القطار والمواطنين وعمال النظافة جميعهم يحبونه ويساعدونه في استقلال القطار.

أشار إلى أنه كان يعتمد على نفسه من خلال الكرسي المتحرك الكهربائي للوصول لمحطة القطار، لكن الكرسي أصبح لا يعمل فبدأ يستأجر «توك توك» لإيصاله لمحطة القطار ويعيده إلى المنزل، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء عمله يذهب لشراء ما يحتاجه من كروت الشحن، بجانب تسديد ماكينة الفيزا التي قام بشرائها لزيادة دخله، وما يتبقي يكون لمتطلبات المنزل واحتياجاته هو ووالدته«الحمد لله ربنا بيرزق».
عمرو جمعة
عمرو جمعة
عمرو جمعة
«قطار الأمل».. عمرو يواجه صعوبات الحياة بكروت الشحن (فيديو)
«قطار الأمل».. عمرو يواجه صعوبات الحياة بكروت الشحن (فيديو)
عمرو جمعة
عمرو جمعة
عمرو جمعة
«قطار الأمل».. عمرو يواجه صعوبات الحياة بكروت الشحن (فيديو)
«قطار الأمل».. عمرو يواجه صعوبات الحياة بكروت الشحن (فيديو)

موضوعات متعلقة

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

عضو بـ«الوطنية للصحافة» تكشف كواليس منعها من حضور اجتماع أسامة هيكل

الصحة: 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد الإنشاءات الجديدة

image description

افتتاح مجمعي مواقف السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقي» عن إجبار طالبة على ارتداء الحجاب: حالة فردية.. ونحقق في الواقعة

محمد مصطفى الشمندى ينظم مؤتمرًا جماهيريًا فى سوهاج (صور)

منع فاطمة سيد أحمد من الحضور.. تفاصيل فشل اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين

بلاغ يطالب بالتحقيق مع أسامة هيكل وإحالته للمحاكمة

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

المفكر المغربى أحمد عصيد: التيار الإخوانى المدعوم من قطر وتركيا أثبت فشله.. وأردوغان مصاب بموجة جنون

منوعات

سفير فرنسا بالقاهرة يقيم حفل استقبال للفرقة الموسيقية للبحرية الفرنسية

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

أيام زمان

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفن هو «أنا» والعلم هو «نحن»
جلال حمام
السابح وحده فى بحر الظلمات
صفوت البياضي
حروب الجيل الرابع تهدد العالم
أحمد بهاء الدين شعبان
كلينتون والإخوان.. كشف المستور «٢»
المزيد

الثقافة

ختام برنامج العمل الحكومى لـ«قصور الثقافة»

غدًا.. انطلاق معرض للكتاب بمدينة السويس

أبرز محطات العلاقات «المصرية ـ اليونانية» في مجال الثقافة

تعرف على ضيوف الدورة 39 من معرض الشارقة للكتاب