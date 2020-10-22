حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 22 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك.عاطفيًا: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، ولا سيّما أنّ أيّ تأخير قد يلحق بعلاقتك بالشريك بعض الضرر.صحيًا: تتوسم خيرًا بالعلاج الذي تخضع له، وخصوصًا بعدما استعدت جزءًا كبيرًا من عافيتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.