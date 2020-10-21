استكمال الجولة الثانية بين أوكرانيا وإيران بشأن الطائرة المنكوبة

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفين ينين، اليوم،إن الوفد الأوكراني أكمل الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في طهران.وبحسب ينين، خلال المفاوضات التي جرت في طهران يومي 19 و20 أكتوبر، أكدت إيران للجانب الأوكراني على الإرادة السياسية لإثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.وأشار ينين إلى أن أوكرانيا تتطلع إلى تطوير المحاكمة الجنائية للمسؤولين عن هذه المأساة، لافتًا إلى أن الجولة القادمة من المفاوضات قد تعقد في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.وأصيبت طائرة الركاب الأوكرانية بصواريخ إيرانية بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176. وقالت إيران إن قواتها أسقطت الطائرة «بطريق الخطأ».