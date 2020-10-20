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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اسم بايدن يسطع على برج ترامب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بايدن
بايدن
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فوجئ سكان مدينة شيكاغو الأمريكية بضوء يمثل اسم مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وهو يسطع على برج وفندق ترامب الدولي، لتظهر الأسماء الثلاثة فوق بعضها البعض.

واتضح أن نقابة عمال صناعة الصلب المتحدين، هي التي تقف وراء هذه الخطوة، إذ قامت بتسليط الضوء على البرج الذي يحمل اسم ترامب، ليظهر اسم منافسه في الانتخابات، بايدن، على المبنى أيضا.

وتضم النقابة نحو 850 ألف عضو حالي وسابق في صناعات مختلفة، وليست صناعة الصلب فقط، في كندا والولايات المتحدة وجزر الكاريبي.

وقالت المتحدثة باسم النقابة، جيس كان بروميل، إن هذه الخطوة يفترض أن تكون "ممتعة"، لافتة إلى أن الهدف منها هو دفع الناس للحديث عن الانتخابات.

وأضافت: «من المفترض أن تجري بعض المحادثات، لتسليط الضوء حرفيا على مدى أهمية هذه الانتخابات، ومدى أهمية وضع خطة للتصويت"، وفق ما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون».

وأشارت إلى أن ممثلين للنقابة كانوا يتنقلون بين المدن للحديث مع الناس عن ضرورة التصويت، لكن بسبب فيروس كورونا المستجد، فإنهم أرادوا استخدام طريقة "مبتكرة"، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأشخاص.

وقام ممثلو النقابة بتطبيق فكرة "تسليط الضوء" هذه في أكثر من مدينة، مثل شيكاغو وبيتسبيرغ وولاية ويسكونسن.

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